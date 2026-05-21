Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce, una muore

È accaduto nella notte mentre le due anziane attraversavano la strada in un quartiere periferico. L'altra è grave. L'uomo è scappato ma poco dopo si è costituito

Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia locale. Dai primi test aveva quattro volte il tasso alcolico consentito.