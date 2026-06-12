Milano, monopattino contro auto: morto passeggero di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura, avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione, alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.