Milano, brucia un appartamento: morti due anziani coniugi

Le fiamme sono scoppiate al quinto piano di un palazzone di sei a Cimiano, nella zona est di Milano, un edificio popolare in cui vivono decine di persone che sono stata fatte tutte sgomberare per consentire a sei mezzi dei vigili del fuoco di intervenire e cercare di spegnere le fiamme.

E ora sono in strada in attesa che i vigili del fuoco decidano sull'agibilità delle loro case.

Quando i vigili sono riusciti a entrare nell'appartamento, il solo interessato dalle fiamme, la macabra scoperta: una donna di 89 e un uomo di 84 morti carbonizzati La donna non era autosufficiente e non era in grado di muoversi. Gli investigatori della Squadra volante stanno cercando di accertare l'identità dell'uomo che viveva con lei, che è quasi certamente il marito.

Le fiamme sono subito salite verso l'alto, ma fortunatamente non si sono propagate agli appartamenti vicini. L'anziana ha provato a urlare aiuto ma non c'è stata la possibilità d'intervenire Altri tre inquilini dello stabile sono rimasti intossicati in modo lieve. Ora starà agli investigatori e ai vigili del fuoco capire le cause dell'incendio che non ha lasciato scampo alla coppia.

In via padre Placido Riccardi è stato subito il caos, con i condomini per strada che vedevano la nube nera alzarsi dal palazzo e gli agenti della Polizia locale che bloccavano la via per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso.

Forse il malfunzionamento di un condizionatore o di un altro elettrodomestico che, considerato lo stato di salute dei due anziani non hanno consentito di fuggire dall'appartamento diventato una trappola di fuoco la causa di tutto. È, per il momento, escluso il fatto doloso.

Il pm di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento e, non appena possibile, la scientifica compirà un sopralluogo.