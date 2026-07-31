Migranti: due sbarchi a Lampedusa, arrivati in 71

Sono 71 i migranti che, dopo due soccorsi fatti dalle motovedette della guardia costiera, sono sbarcati a Lampedusa. Entrambi i natanti - secondo quanto riferito da sudanesi, eritrei, bengalesi, egiziani ed etiopi - sono partiti dalla Libia, da Misurata e Abu Kammash. Due, un uomo e una donna, dei 28 che sono sbarcati per primi a molo Papa Francesco, sono stati portati al Poliambulatorio di contrada Grecale perché non stavano bene. Tutti gli altri migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola che era completamente vuoto.