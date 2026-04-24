Migranti, dalla Libia ritornano in Somalia: nuovo accordo bilaterale

Il governo della Somalia ha facilitato con successo il rimpatrio di 174 giovani migranti somali che si trovavano in Libia in condizioni umanitarie e di sicurezza estremamente difficili, in attesa di migrare verso l'Europa.

Il viceministro degli Esteri, Hassan Mohamed Ali, ha accolto ufficialmente venerdì i cittadini di ritorno all'aeroporto internazionale di Mogadiscio, come riporta l'agenzia nazionale Sonna. L'operazione ha ridotto le minacce immediate che i cittadini somali avrebbero dovuto affrontare a causa delle reti di traffico illecito di esseri umani e della detenzione illegale. Il successo di questa operazione di recupero è il risultato diretto di mirate manovre diplomatiche da parte di Mogadiscio e dei recenti incontri bilaterali in Libia.