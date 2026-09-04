Meloni: la stabilità di un governo è la condizione per programmare e decidere

Meloni: la stabilità di un governo è la condizione per programmare e decidere

Un messaggio sui social della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto la giornata delle celebrazioni voluta dal governo presieduto dall'esponente di Fratelli d'Italia per il raggiungimento del record di longevità, che verrà poi celebrato nel pomeriggio a Bari dal suo partito. Proprio sul tema, Meloni si concentra dicendo che «è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare».

Con 1.413 giorni a Palazzo Chigi, la premier supera il record di durata in carica del governo Berlusconi II. «In questi anni - ha aggiunto Meloni - abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare».

Nel ricordare poi che la fiducia ricevuta dai cittadini non va considerata come «un assegno in bianco», Meloni ha anche detto che «il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro».