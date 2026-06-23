Medici di famiglia nelle case di comunità, Schillaci annuncia l'accordo

Il ministro della Salute: siamo ottimisti. Le Regioni: domani la firma. La Fimmg: l'intesa è un punto di equilibrio

«Stiamo trattando con i sindacati e con le Regioni e speriamo a breve di avere una soluzione. Siamo ottimisti e aspettiamo di arrivare a una conclusione. C'è un accordo di base». Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell'Assemblea di Farmindustria, in merito all'accordo in discussione alla Sisac, la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, per l'ingresso dei medici di famiglia nelle Case di comunità.

«Vogliamo fortemente che i medici di medicina generale siano all'interno delle Case di comunità, le nuove strutture territoriali, perché sono quelli che meglio conoscono i pazienti. Questo ci farà vedere una sanità più moderna e più di prossimità e vicina ai cittadini e spero che ciò porti anche a decongestionare i pronto soccorso» ha aggiunto il ministro.

Secondo le Regioni, la firma dell'accordo collettivo nazionale di lavoro dei medici di medicina generale per l'attuazione delle Case di Comunità è attesa per domani.

Per la Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, l'intesa rappresenta «un punto di equilibrio» in un passaggio complesso. «Da domani saremo subito al lavoro per armonizzare le nuove introduzioni. La federazione si comporta da vera parte sociale ai tavoli contrattuali».