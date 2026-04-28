Mattarella: i potenti si dedichino a leggere e non coltivino improbabili autobiografie

Bisogna ricordare «il contributo decisivo della cultura nell'accompagnare l'avvio della nuova Italia». Un contributo, in quel periodo, «per togliere dalle mani le armi e mettere nelle mani un libro». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del Premio Strega a 80 anni dalla sua nascita.

Dal premio Strega arriva, ha aggiunto, «un messaggio che ha esortato a leggere, quindi a riflettere, a cercar di comprendere» del quale «avvertiamo il bisogno, in maniera molto intensa, anche in questo periodo» perché serve «a cercar di comprendere gli avvenimenti e come rifuggire da tentazioni. Se mi è consentita una battuta - ha aggiunto il capo dello Stato -, se alcuni potenti del mondo anziché coltivare improbabili e immaginarie autobiografie si dedicassero a leggere, probabilmente avremmo tutti un grande beneficio».