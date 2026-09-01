Mario Calabresi si candida a sindaco di Milano e si dimette da Chora Media

Il giornalista è pronto a correre per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato a colleghi e azienda l'intenzione di dimettersi da direttore del gruppo editoriale

Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. Come riportano alcuni organi di stampa, il giornalista è pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino e avrebbe già comunicato ai colleghi della sua azienda, Chora Media, le sue intenzioni e le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e di presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo Be Water Content, che comprende Chora e Will Media. Calabresi dovrebbe poi partecipare alle primarie del Pd, anche se sulla consultazione non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.