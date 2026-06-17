Il ragazzo è stato fermato dalla Digos ed è residente in provincia di Bologna. Decisivo il monitoraggio dei canali di estrazione suprematista

Manuali per armi e finalità di terrorismo, arrestato un 16enne: è un caso di "white jihad"

Manuali per armi e finalità di terrorismo, arrestato un 16enne: è un caso di "white jihad"

Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione personale, domiciliare e informatica, su decreto della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista e hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi.

In particolare, gli inquirenti avrebbero riscontrato una contaminazione tra contenuti riconducibili all'estremismo suprematista e alla propaganda jihadista, fenomeno che gli specialisti del contrasto al terrorismo definiscono "white jihad", una convergenza di ideologie apparentemente distanti ma accomunate dall'esaltazione della violenza quale strumento di affermazione ideologica.