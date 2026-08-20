Maltempo: allerta arancione in Lombardia. A Milano chiusi parchi e piscine all'aperto

Allerta arancione della protezione civile oggi per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori della Lombardia e allerta gialla su zone altre zone della stessa Lombardia e di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, e sull'intero territorio di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per la giornata odierna è previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse e forti raffiche raffiche di vento. A Milano il comune ha deciso di chiudere parchi e le piscine all'aperto. Ondata di maltempo che questa mattina si è già abbattuta nel Genovese. Delle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavanga per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. In via Nino Bixio a Chiavari i soccorritori hanno tratto in salvo una persona: era rimasta rimasta bloccata all'interno del suo furgone.