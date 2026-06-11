Maltempo: 81enne trovato morto nel fiume Isarco a Bressanone

I passanti hanno dato l'allerta e il corpo dell'uomo, travolto dalla piena del fiume, è stato recuperato dai vigili del fuoco

Un uomo anziano è morto ieri sera a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto un corpo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge. La vittima è A.L. di 81 anni.