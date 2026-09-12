Malore in Argentina per Sofia Goggia: rientra in Italia

Sofia Goggia ha accusato un malore durante la sua permanenza a Ushuaia, in Argentina, e rientrerà in Italia. Dal 23 agosto scorso la campionessa azzurra si stava allenando sulle nevi del Cerro Castor. Goggia, d'accordo con la Commissione medica federale presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per la campionessa 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, il periodo di allenamento sulla neve in Argentina è da considerarsi concluso.