Madre e figlio trovati morti in una abitazione del Cagliaritano

I cadaveri di una donna di 86 anni e del figlio di 59 sono stati scoperti nella tarda mattinata in un'abitazione di Maracalagonis, nel Cagliaritano. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena. Da quanto si apprende, sui corpi di mamma e figlio non sono stati trovati segni di violenza. I carabinieri da un primo sopralluogo non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a una aggressione. Nessun segno di intrusione o scasso. L'ipotesi più avvalorata al momento è quella della morte naturale. A quanto pare, il 59enne avrebbe avuto un malore, non riuscendo a chiamare aiuto. La madre trovandolo privo di vita si sarebbe sentita a sua volta male. Si attende l'arrivo del medico legale che effettuerà l'esame sui corpi per chiarire le cause del decesso.