L'Ucraina attacca con droni in Russia: 7 morti in un centro logistico a Kotovsk

Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Lo hanno riferito nella notte fonti ufficiali. «Sette dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries», il colosso locale del settore, ha scritto su Telegram il governatore Evgenij Pervyshov, precisando che l'attacco, avvenuto a Kotovsk, ha causato anche 24 feriti.

Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i propri attacchi sul territorio russo, prendendo di mira in particolare le infrastrutture logistiche o legate agli idrocarburi nel tentativo di bloccare il finanziamento della guerra da parte di Mosca. Secondo il governatore, nel deposito colpito è divampato un incendio, che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto.

La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin.