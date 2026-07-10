Loreto, uccide la ex moglie, l'uomo ha confessato

Ha confessato di aver ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola (Foggia), nella loro casa il tunisino, Sami Khemaies. L'uomo, di 39 anni, che giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha accoltellato la donna al culmine di una violenta lite. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati (Macerata) e ha detto di averla uccisa. Nella notte i Carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona.