L'Italia si riscatta: bella vittoria in Turchia

Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di Uefa Nations League, in gol Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito: la squadra di Mancini sale a quota 3 punti, venerdi' la sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, penultimo impegno in programma nella prima sosta stagionale.

Dieci uomini lasciati a Coverciano e una formazione totalmente stravolta rispetto all'esordio col Belgio: Mancini ha confermato il 4-3-3 con Kayode e Ruggeri sulle corsie esterne e la coppia Scalvini-Bastoni davanti a Donnarumma. Tonali e' stato schierato come vertice basso supportato da Fagioli e Frattesi, in attacco Raspadori e Sebastiano Esposito si sono piazzati ai lati di Pio Esposito. Montella ha mandato in campo il 3-4-2-1 con Guler e Uzun alle spalle di Yilmaz. Un approccio aggressivo e propositivo: l'Italia e' scesa in campo con maggior convinzione rispetto al ko di venerdi' scorso, gli azzurri hanno alzato il proprio baricentro sin dai primi minuti di gioco.

Alla prima vera azione e' arrivato il primo gol della seconda era Mancini: al 9', sull'asse Frattesi-Pio Esposito, la conclusione del centravanti dell'Inter deviata in corner, sugli sviluppi del calcio d'angolo Bastoni ha sfruttato l'errore di Celik deviando il pallone in rete. Il dominio azzurro si e' concretizzato al 22', sul tiro di Kayode respinto da Bayindir e' arrivato prima di tutti Frattesi per il 2-0. Cinque minuti piu' tardi lo stesso Kayode ha trovato la rete del 3-0 dopo un ottimo inserimento in area di rigore. La Turchia ha tentato di cambiare marcia nella ripresa, i tre cambi effettuati da Montella hanno inciso dopo appena 1'20": Aydin ha sfruttato una lettura errata da parte della retroguardia italiana servendo Yilmaz che, praticamente a porta vuota, ha segnato il gol dell'1-3. Immediata la reazione, al 5' Tonali ha tentato la conclusione dal limite trovando il palo, sulla ribattuta e' stato Pio Esposito - in tuffo di testa - a segnare il suo sesto gol in undici presenze. Nel quarto d'ora finale i padroni di casa hanno cercato di rendere meno pesante il passivo, ma l'Italia e' riuscita ad evitare a piu' riprese la rete del 2-4. Qualche sorriso in piu' per gli azzurri dopo le polemiche per la sconfitta col Belgio, venerdi' 2 ottobre ci sara' la sfida in casa della Francia, la piu' delicata del gruppo 1 della Lega A. La Turchia, contestata e fischiata dal pubblico di Bursa, affrontera' la nazionale guidata da Mark van Bommel.