L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump

L'Iran ha un nuovo piano per uccidere il presidente Usa Donald Trump. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Questa scoperta segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e l'Iran. Da anni l'Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l'assassinio di Qassem Soleimani, un alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente. "Sono il primo della lista", ha detto Trump. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo"