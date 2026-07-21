L'Iran: colpito un data center di Amazon in Bahrein. Nuovi attacchi Usa nella notte

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato questa mattina di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrein.

«In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione di Darkhovin, i caccia dell'Irgc hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein» hanno dichiarato i pasdaran in un comunicato rilanciato dall'agenzia Fars.

Gli Stati Uniti hanno portato a termine nuovi attacchi lunedì sera, poche ore dopo che il presidente Donald Trump aveva avvertito che Teheran avrebbe pagato per la morte di tre militari negli ultimi giorni. Stando ai numeri diffusi da Cnn, sarebbero quasi 100 i militari statunitensi che hanno riportato ferite, anche lievi, dalla ripresa delle ostilità il 7 luglio.

Nel frattempo, il gruppo degli Houthi sostenuto dall'Iran in Yemen ha dichiarato ieri il proprio blocco marittimo contro la navigazione saudita, un'escalation che potrebbe riaccendere un altro conflitto regionale dormiente e minacciare le forniture globali di petrolio.