Libano: raid israeliani nella notte, 7 morti
di Redazione
Il Sud del Paese ancora nel mirino. In uno degli attacchi sono rimasti feriti anche due bambini
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June 5, 2026
Almeno sette persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano: è quanto riferito all'Afp da una fonte della Difesa civile. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte ha provocato quattro morti e sette feriti, causando anche lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre cinque, tra cui due bambini.
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