Libano, condannato il soldato israeliano che aveva oltraggiato la statua della Madonna

È stato condannato a tre settimane di reclusione in un carcere militare il soldato israeliano che, ritratto in una fotografia mentre fumava, aveva infilato una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna. L'immagine era stata scattata nel villaggio cristiano di Debel, nel sud del Libano, e aveva scatenato polemiche per il presunto oltraggio a simboli religiosi cristiani.

Secondo quanto riferito dalle forze armate israeliane, citate dal Times of Israel, l'episodio è stato oggetto di un'indagine condotta dal comandante della 162esima Divisione, il generale Sagiv Dahan, responsabile nell'area quando si sono verificati i fatti. Stando al sito, il soldato che ha scattato la fotografia ha ricevuto una pena di due settimane.