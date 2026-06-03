Libano, 17 persone uccise in 12 ore. Hezbollah rivendica 13 attacchi contro Israele
di Redazione
Continua lo scontro al confine: i raid si sono intensificati da entrambe le parti nelle ultime ore
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June 3, 2026
Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il ministero della Salute e media locali.
Dal canto suo, Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del Libano. Secondo il ministero di Beirut, nella notte 7 persone sono state uccise e altre 48 ferite in vari attacchi. Da stamani il bilancio si è aggravato con almeno altri dieci uccisi.
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