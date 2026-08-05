Legge elettorale, intesa nel centrodestra sulle preferenze

Il centrodestra trova l'intesa e proporrà anche al Senato l'emendamento presentato alla Camera per l'introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige. È quanto si apprende al termine del vertice di maggioranza sulla legge elettorale durato circa due ore a via della Scrofa.

«Presenteremo lo stesso emendamento della Camera sulle preferenze con l'alternanza di genere». Lo ha confermato il senatore Udc Antonio De Poli al termine della riunione, a cui hanno partecipato, tra gli altri, gli azzurri Roberto Rosso, Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio, Giovanni Donzelli e Angelo Rossi di FdI, il ministro leghista Roberto Calderoli e il collega di partito Andrea Paganella e Alessandro Colucci (Nm).

A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze - poi bocciato dall'aula con voto segreto - era stato sottoscritto solo da FdI, Noi Moderati e Udc, al Senato - viene spiegato - il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione.