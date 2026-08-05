Legge elettorale, intesa nel centrodestra sulle preferenze
di Redazione romana
Proporrà anche al Senato l'emendamento presentato alla Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige
1 min di lettura
August 5, 2026
Il centrodestra trova l'intesa e proporrà anche al Senato l'emendamento presentato alla Camera per l'introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige. È quanto si apprende al termine del vertice di maggioranza sulla legge elettorale durato circa due ore a via della Scrofa.
«Presenteremo lo stesso emendamento della Camera sulle preferenze con l'alternanza di genere». Lo ha confermato il senatore Udc Antonio De Poli al termine della riunione, a cui hanno partecipato, tra gli altri, gli azzurri Roberto Rosso, Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio, Giovanni Donzelli e Angelo Rossi di FdI, il ministro leghista Roberto Calderoli e il collega di partito Andrea Paganella e Alessandro Colucci (Nm).
A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze - poi bocciato dall'aula con voto segreto - era stato sottoscritto solo da FdI, Noi Moderati e Udc, al Senato - viene spiegato - il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire