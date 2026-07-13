Legge elettorale, arriva l'emendamento sulle preferenze

L'emendamento che sarà presentato da FdI, Nm e Udc alla legge elettorale sulle preferenze - secondo quanto si apprende - prevede il capolista bloccato e a seguire la possibilità di mettere fino a tre preferenze di cui una di genere tra i sei nomi già scritti sulla scheda che saranno alternati in ordine di genere. La soluzione individuata - si puntualizza - è volta anche a raccogliere precedenti proposte delle attuali opposizioni. Il capolista bloccato era proposto nell'Italicum e le preferenze scritte sono presenti nell'attuale legge per le Regionali in Toscana. Due sistemi - si sottolinea ancora - fortemente voluti dalla sinistra. L'emendamento al momento - in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati - non sarebbe sottoscritto da FI e Lega.