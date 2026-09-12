L'aereo con a bordo Di Battista è atterrato a Ciampino. Ora il ricovero al Gemelli

L'ex parlamentare Cinque Stelle è rimasto in un ospedale a L'Avana fino a ieri, a seguito di forti dolori alla testa per cui era stato operato d'urgenza a Cuba

L'aereo con a bordo Alessandro di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo, prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.

L'ambulanza con a bordo l'ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle ha lasciato quindi lo scalo romano, scortata da una macchina della polizia. È diretta all'ospedale Gemelli di Roma, dove Di Battista sarà ricoverato.