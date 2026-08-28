La Rai toglie Report a Ranucci. Al suo posto Presutti e Piervincenzi

Alla fine l’esonero di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report è arrivato. La Rai lo ha comunicato venerdì con una nota, spiegando che la decisione «apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo». A sostituire Ranucci saranno Giulia Presutti, da tempo inviata di Report, e Daniele Piervincenzi, che in molti ricordano per la testata rimediata da Roberto Spada, uno dei capi del clan che da anni controlla Ostia. La scelta di Presutti e Piervincenzi, spiega l’azienda nel comunicato, vuole «sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'Azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza».

Per quanto riguarda il futuro di Ranucci, la Rai fa sapere di avergli sottoposto «tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata» e «nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'azienda». Stando a quanto emerso, le tre proposte, in linea con la qualifica di vicedirettore ad personam maturata negli anni a Report, sarebbero un incarico a Rainews, uno al Tg3 oppure un ufficio di corrispondenza.