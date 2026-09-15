La Lituania: caccia italiani hanno abbattuto un drone entrato nel nostro spazio aereo
di Redazione
L'esercito di Vilnius su X: grazie agli Alleati, la difesa Nato ha risposto alla minaccia
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September 15, 2026
E' stato abbattuto da caccia italiani il drone identificato nelle scorse ore nello spazio aereo lituano. Lo riferiscono le forze armate di Vilnius su X.
«La difesa aerea Nato ha risposto: la minaccia è stata neutralizzata» si legge nel comunicato, che poi ricostruisce i fatti. «Verso le 00:20, caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano. I detriti sono stati rinvenuti e il sito è stato messo in sicurezza. Grazie, Alleati».
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