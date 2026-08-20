La benzina supera quota 2 euro al litro anche sulla rete stradale

L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit indica che il prezzo medio 'self service' lungo la rete stradale nazionale sale a 2,002 euro al litro per la benzina (ieri era 1,997) e a 2,116 euro al litro per il gasolio (ieri 2,107). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina (ieri 2,074) e 2,186 per il gasolio (ieri 2,178).