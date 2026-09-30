Kiev, una donna e un bambino uccisi in un attacco russo

Le vittime sono una donna e un bambino. Nella notte, ci sono state decine di esplosioni nella capitale, che hanno causato anche interruzioni di elettricità

Gli attacchi russi su Kiev hanno causato la morte di una donna, oltre che quella di un bambino, e il ferimento di altre quattro persone. Lo ha annunciato l'amministrazione militare locale su Telegram. L'aeronautica militare ucraina aveva segnalato la minaccia di missili balistici su Kiev e, dopo l'allarme, decine di esplosioni sono risuonate in tutta la città causando anche interruzioni nella fornitura di energia elettrica. Squadre di emergenza sono intervenute per domare incendi divampati in abitazioni, magazzini, edifici commerciali e altre strutture. La Russia sta impiegando droni a reazione di nuova generazione, più veloci e difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali basati sugli iraniani Shahed.

Ieri sera, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che la Russia "non è affatto interessata a negoziati seri" sull'Ucraina, a oltre quattro anni e mezzo dall'inizio della guerra.