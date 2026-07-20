Italo-Siemens, accordo per l'acquisto di 26 treni ad alta velocità in Germania

L'investimento complessivo sarà di 3,6 miliardi di euro e porterà all'assunzione di 2.500 persone. I primi viaggi sulle tratte tedesche sono previsti nella seconda metà del 2028

Italo e Siemens hanno siglato un accordo per l'acquisto di 26 treni ad Alta velocità, con l'opzione per ulteriori 14, e 30 anni di manutenzione, che saranno utilizzati sul mercato ferroviario Av in Germania.

L'accordo si inserisce nel percorso verso una maggiore concorrenza nella rete ferroviaria già confermata dall'Agenzia federale delle reti tedesca. L'investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro comprende l'acquisto dei treni, assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti e investimenti nelle stazioni e nelle infrastrutture informatiche.

I treni Siemens, modello Velaro Multi System, con velocità massima raggiunta fissata a 320 chilometri orari, saranno composti da 8 carrozze, 450 posti, 3 ambienti di viaggio, bistrot, connessione 5G e satellitare ultraveloce di Starlink.

Italo ha anche ricordato che lo sbarco in Germania si concretizzerà ufficialmente nel 2028, con i primi viaggi previsti a partire dalla seconda metà dell'anno, e opererà lungo due corridoi principali: Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo. In tutto saranno servite 18 città su una rete di 1.300 chilometri con un totale di 50 corse giornaliere.