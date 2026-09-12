Israele-Libano, i colloqui previsti a Roma rinviati a ottobre

Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si vedranno comunque la prossima settimana a Washington, presso il Dipartimento di Stato, per «discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione» dell'accordo quadro concordato a giugno, ha affermato il funzionario, che ha chiesto di mantenere l'anonimato.

L'intesa siglata tre mesi fa da Beirut e Tel Aviv prevedeva il dispiegamento dell'esercito libanese in "zone pilota" evacuate da Israele, che in realtà ancora occupa ancora una parte del sud del Paese. Il progressivo disimpegno da parte dell'Idf sarebbe potuto avvenire solo a condizione di un graduale disarmo da parte di Hezbollah, movimento filo-iraniano contro cui Israele ha lanciato un'offensiva parallela durante la guerra in Iran. Secondo il funzionario Usa, il protocollo tra i due Paesi «rimane l'unico meccanismo praticabile per ripristinare la sovranità del Libano e la sicurezza di Israele». Il movimento islamista ha respinto più volte l'accordo e si rifiuta di deporre le armi. Nonostante il cessate il fuoco in vigore da giugno, Israele continua a effettuare attacchi nel sud del Libano.