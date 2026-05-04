L'avviso dell'Idf su X alla popolazione: abbandonate le vostre case. Ora è in corso un'operazione contro infrastrutture del movimento fondamentalista sciita

Israele lancia nuovi raid nel sud del Libano: Hezbollah ha violato l'accordo

Prima l'alert alla popolazione, poi il bombardamento. Israele è tornato a colpire nel sud del Libano.

L'Idf, l'esercito israeliano, ha ordinato agli abitanti di diversi villaggi nel sud del Libano di lasciare le loro case. I residenti dei Comuni di Qana, Debaal, Qaaqaait al-Jisr e Srifa, «devono abbandonare le proprie case», secondo quanto riportato nel comunicato diffuso su X dal portavoce dell'esercito in lingua araba, Avichay Adraee, che ha minacciato un attacco «alla luce della violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte del partito terroristico Hezbollah».

Successivamente, è arrivata l'offensiva. È stato sempre Tel Aviv, attraverso il portavoce dell'esercito israeliano, a comunicare che era in corso una nuova ondata di raid «contro infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale».