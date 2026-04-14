Iran, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz

Era stata sanzionata da Washington ma, secondo quanto riportato da Reuters, stamani avrebbe sfidato il blocco statunitense. Sarebbe la prima a uscire dal Golfo

Una petroliera cinese, sanzionata da Washington, ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Lo riporta Reuters citando dati provenienti dalle società LSEG, MarineTraffic e Kpler. Si tratterebbe della petroliera Rich Starry, la prima nave ad aver attraversato lo stretto e a essere uscita dal Golfo dall'inizio del blocco. La petroliera e il suo armatore, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, erano stati precedentemente sanzionati dagli Stati Uniti per i loro rapporti commerciali con l'Iran. La petroliera ha effettuato il suo carico nell'ultimo porto di scalo, Hamriyah, negli Emirati Arabi Uniti. Sempre secondo Reuters un'altra petroliera soggetta a sanzioni statunitensi, la Murlikishan, si sta dirigendo verso lo stretto e dovrebbe caricare petrolio greggio in Iraq il 16 aprile. La nave, precedentemente nota come MKA, avrebbe trasportato petrolio russo e iraniano.

Intanto, dopo il fallimento del primo incontro, Islamabad (Pakistan) si propone di ospitare un secondo round di colloqui per il negoziato tra gli Stati Uniti e l'Iran. «Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco», scrive l'agenzia Ap citando due funzionari pachistani. I funzionari hanno aggiunto che la proposta dipenderà dalla richiesta, da parte delle parti, di una sede diversa.