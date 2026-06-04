Iran, la Camera Usa ordina il ritiro delle truppe

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, un affronto per il Presidente Donald Trump che ha coinvolto l'esercito nel conflitto il 28 febbraio. La risoluzione, approvata anche con i voti di quattro legislatori repubblicani, ha una portata soprattutto simbolica a causa del diritto di veto del Presidente americano. "Questo è un messaggio forte e inequivocabile a Donald Trump, a nome del popolo americano: è giunto il momento di porre fine alla sua guerra di scelta in Iran, profondamente impopolare e illegale", hanno scritto su X i membri democratici della commissione esteri della Camera. Una risoluzione analoga aveva superato una fase procedurale cruciale al Senato alla fine di maggio.