Iran: I Guardiani della Rivoluzione attaccano in Siria e Giordania

Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per la sesta notte consecutiva. E in risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrein e Kuwait. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira anche la base militare statunitense di Al-Tanf in Siria. «L'Irgc annuncia un'operazione a sorpresa contro il Centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione siriana di Al-Tanf, in rappresaglia per il sangue dei soldati iraniani caduti a Iranshahr», ha scritto l'emittente statale su Telegram.

La televisione di Stato iraniana riporta che i pasdaran hanno pure attaccato aerei da combattimento statunitensi di stanza in Giordania. In precedenza, l'esercito giordano aveva affermato di aver abbattuto tre missili iraniani diretti verso il Paese.