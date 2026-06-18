Iran, Aiea monitorerà siti nucleari e uranio

L'Iran inviterà i rappresentanti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) a monitorare i suoi siti nucleari e ad avviare le attività di identificazione e divulgazione dei depositi di uranio arricchito della Repubblica Islamica. Lo ha dichiarato Steve Witkoff, inviato speciale del Presidente statunitense Donald Trump, ai parlamentari americani durante un briefing privato. Witkoff ha inoltre precisato che il memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran non include accordi collaterali, ma che è stata redatta una lettera congiunta tra Teheran e l'Aiea per estendere la validità dell'invito agli ispettori.