Inps: nel primo semestre le pensioni delle donne inferiori del 30% rispetto agli uomini

I dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale sui primi sei mesi del 2026: il divario rispetto al 2025 si è allargato

Le pensioni liquidate alle donne con decorrenza nel primo semestre 2026 hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini nello stesso periodo.

Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento. Il divario nel 2025 era del 26,2% con 1.047 euro medi mensili delle pensioni delle donne liquidate nell'intero anno e 1.419 medi delle pensioni degli uomini con decorrenza nello stesso periodo. In media le nuove pensioni degli uomini sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.