Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio

L'esponente di Futuro Nazionale è finito fuori strada a bordo del suo suv nel Biellese. Per lui è scattata la contestazione formale per guida in stato di ebbrezza

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv ieri pomeriggio, mentre percorreva la Biella-Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che - secondo quanto si è appreso - ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Per lui è scattata la contestazione formale per guida in stato di ebbrezza.

«C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto acquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo». Il coordinatore piemontese del movimento di Roberto Vannacci spiega così le circostanze dell'incidente stradale.

Non si tratta della prima violazione per il parlamentare, già condannato a un anno e tre mesi con pena sospesa dal Tribunale di Biella per porto illegale di arma a seguito dello sparo partito dal suo piccolo revolver, nel Capodanno 2024, durante una festa nella Pro Loco di Rosazza. A seguito della vicenda Pozzolo, allora deputato di Fratelli d'Italia, era stato espulso dal partito e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.