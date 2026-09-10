Incidente a bus in Svizzera, diversi morti e feriti

Un autobus ribaltato su un fianco e gli elicotteri dei soccorsi sul posto mostrano la gravità dell'incidente che ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez in Engadina, vicino al Parco nazionale svizzero, su cui tuttavia i dettagli diffusi sono ancora pochi se non la certezza che vi sono diversi morti e feriti, stando a quanto comunicato dalla polizia locale.

«"Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite», ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire dettagli sulle circostanze dell'incidente o sull'identità delle vittime, mentre alcune fonti di stampa parlano di 48 passeggeri a bordo del mezzo che erano in viaggio da lunedì, partiti dall'Olanda e diretti in Austria.

Le operazioni di soccorso sono massicce e l'area è stata isolata. Le immagini trasmesse dai media locali mostrano numerosi soccorritori intenti a lavorare intorno all'autobus, ribaltato su un fianco sotto la carreggiata, e elicotteri parcheggiati nelle vicinanze. La polizia ha anche confermato che «diversi servizi di emergenza» sono stati coinvolti nelle operazioni. Secondo la stampa svizzera intanto, l'autobus apparteneva alla compagnia turistica olandese Oad, che offre viaggi in tutta Europa. Zernez è la porta d'accesso al Parco Nazionale Svizzero, una vasta area alpina ben conservata di circa 170 km quadrati con oltre 100 km di sentieri escursionistici nella valle dell'Engadina ed è quindi meta di numerosi visitatori. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del bus, il Consolato generale a Zurigo è in contatto con le autorità del Cantone dei Grigioni per escludere il coinvolgimento di nostri connazionali.

Difficile da ricostruire al momento la dinamica dell'accaduto con le poche informazioni a disposizione, ma il sito d'informazione svizzero Blick ha pubblicato alcune foto della scena dell'incidente, in cui si vede il mezzo, con targhe olandesi, ribaltato di lato in un prato fuori dalla carreggiata.

Secondo lo stesso media, sono atterrati cinque elicotteri e nelle immagini si vedono i vigili del fuoco e diverse ambulanze.

Un'addetta stampa di Anvr, la principale agenzia per il settore turistico dell'Olanda, ha intanto affermato che «il gruppo era composto da 48 persone ed era partito lunedì» e si è detta «profondamente addolorata per l'accaduto». Emerge inoltre che la destinazione finale del gruppo di turisti era l'Austria, la tappa nei Grigioni erano stata scelta per un'escursione giornaliera.