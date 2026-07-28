Incendio a Gardaland, fiamme in un'attrazione in legno

Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), per un incendio divampato poco prima delle ore 14.00. Le fiamme hanno interessato l'area "Far West", una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione "Raptor", nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato e che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti, non si registrano feriti e il parco è rimasto sempre operativo. Un video del rogo è stato rilanciato sul gruppo Facebook "Orgoglio bresciano" e ripreso anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.