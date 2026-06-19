In Svizzera nessun incontro tra Usa e Iran, colloqui rinviati a tempo indeterminato

Dopo la firma a distanza di Trump e Pezeshkian, oggi non ci sarà alcun viaggio del vicepresidente Vance e dei rappresentanti di Teheran a Lucerna., sede prevista per la continuazione dei negoziati

I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance nel Paese alpino. «I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio prosegue» ha annunciato il ministero degli Esteri in un messaggio inviato all'Afp, senza specificare una nuova data per i colloqui.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran erano previsti per oggi al Bürgenstock, nei pressi di Lucerna. Sia pur a distanza, ieri, i presidenti di Usa e Iran avevano firmato il Memorandum of understanding che di fatto sanciva la fine delle ostilità e l'accordo su alcuni punti, dallo Stretto di Hormuz allo scongelamento dei fondi iraniani. A immortalare l'intesa, le rispettive fotografie di Donald Trump e Massoud Pezeshkian a Versailles e a Teheran. A questo punto, saranno necessari altri 60 giorni per mettere a punto ulteriori dettagli dell'accordo, a partire dai temi del nucleare e dell'uranio arricchito.