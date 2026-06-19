In Libano nuovi raid di Israele: 16 morti tra i civili, 4 vittime tra i soldati dell'Idf

Secondo l'agenzia di stampa statale di Beirut Nna, gli attacchi avrebbero colpito anche abitazioni e civili. Per Tel Aviv gli obiettivi erano terroristi e infrastrutture del movimento fondamentalista

Le forze di difesa Israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo sostiene il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran.

L'agenzia di stampa statale libanese Nna ha affermato che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Ci sono stati «diversi massacri all'alba - ha scritto l'agenzia - nelle città di Sharqieh, Harouf e Kfarsir, nel distretto di Nabatieh, dopo che raid aerei hanno colpito abitazioni dopo la mezzanotte, provocando numerosi martiri, feriti e dispersi».

Tel Aviv ha poi comunicato che 4 soldati israeliani dell'Idf sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco con Hezbollah. Tra i caduti figura il tenente colonnello Dor Gedaliah Ben Simhon, comandante del 52° battaglione della 401ª brigata corazzata. I nomi degli altri caduti non sono stati ancora resi noti.