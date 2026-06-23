In Germania blocco totale dei treni

La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania causa gravi interferenze nel sistema radio. La notizia viene resa nota dai media tedeschi e anche dalla Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia. La compagnia ferroviaria Metronom, una delle più grandi compagnie private che operano in Germania, ha fatto sapere che «a causa di una interruzione nazionale nei collegamenti radio ferroviari, tutti i treni in viaggio devono fermarsi oppure andare alla stazione successiva e fermarsi li». Metronom ha aggiunto, «ci saranno lunghi ritardi e cancellazioni su tutte le linee e su tutti i treni». Al momento tutti i treni vengono trattenuti nelle stazioni. Secondo quanto riferito dal portavoce, il sistema di comunicazione ferroviaria digitale Gsmr è fuori uso. «I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto», ha aggiunto il portavoce.