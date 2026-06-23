In Germania blocco totale dei treni
di Redazione
Gravi interferenze nel sistema radio
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June 23, 2026
La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania causa gravi interferenze nel sistema radio. La notizia viene resa nota dai media tedeschi e anche dalla Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia. La compagnia ferroviaria Metronom, una delle più grandi compagnie private che operano in Germania, ha fatto sapere che «a causa di una interruzione nazionale nei collegamenti radio ferroviari, tutti i treni in viaggio devono fermarsi oppure andare alla stazione successiva e fermarsi li». Metronom ha aggiunto, «ci saranno lunghi ritardi e cancellazioni su tutte le linee e su tutti i treni». Al momento tutti i treni vengono trattenuti nelle stazioni. Secondo quanto riferito dal portavoce, il sistema di comunicazione ferroviaria digitale Gsmr è fuori uso. «I nostri tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per risolvere il guasto», ha aggiunto il portavoce.
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