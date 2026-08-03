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In calo il prezzo del petrolio

di Redazione
Pesano le speranze per la guerra in Medio Oriente innescate dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump di una ripresa dei negoziati con l'Iran
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1 min di lettura
August 3, 2026
Il prezzo del petrolio questa mattina è in forte calo, sulle speranze per la guerra in Medio Oriente innescate dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump di una ripresa dei negoziati con l'Iran. Il Wti è in calo del 5,88% e viene scambiato sotto gli 80 dollari, a 79,75 dollari al barile. Il Brent cede il 5,03% a 83,51 dollari al barile. 

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