Il Messico chiede chiarimenti agli Usa per la morte di 15 migranti
di Redazione
La presidente Claudia Sheinbaum ha lamentato l'assenza di risposte e sollecita un'indagine. I connazionali erano sotto custodia dell'agenzia per l'immigrazione americana
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April 15, 2026
Il Messico esige chiarimenti dagli Stati Uniti per la morte di 15 connazionali sotto la custodia dell'agenzia per l'immigrazione. La presidente Claudia Sheinbaum ha lamentato l'assenza di risposte precise per i singoli casi. Pur confermando i colloqui telefonici con il presidente statunitense Donald Trump, Sheinbaum ha ammesso di non aver ancora affrontato la questione direttamente con lui: "Non abbiamo parlato dei centri di detenzione, ma siamo contrari agli arresti dell'autorità migratoria". Il governo messicano ha sollecitato inchieste formali: "Le indagini devono essere condotte dal governo degli Stati Uniti e, in caso di denuncia, dalla magistratura per chiarire in che condizioni si sono verificati i decessi". Dopo l'ennesima vittima in una struttura locale, il ministero degli Esteri ha inviato una dura nota di protesta. Sheinbaum ha inoltre ordinato ai consoli ispezioni giornaliere nei centri e ha annunciato ricorsi internazionali: "Stiamo procedendo davanti alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani e valutando altre sedi delle Nazioni Unite per denunciare queste pratiche".
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