Arte, rubate quattro opere di Antonello da Messina

Nella serata di Ferragosto, 15 agosto, quattro opere attribuite ad Antonello da Messina sono state rubate dal Museo regionale interdisciplinare di Messina, il MuMe. I ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive e a eludere i sistemi di allarme e sicurezza. Dal Polittico di San Gregorio, realizzato nel 1473, sono state sottratte tre delle cinque tavole; le altre due, inizialmente portate via, sono state abbandonate durante la fuga. È stata inoltre rubata una tavoletta bifronte con la Madonna con Bambino e un Cristo in pietà, prelevata da una teca blindata. Il furto è avvenuto mentre Messina era impegnata nelle celebrazioni della Vara, la tradizionale processione di Ferragosto. Secondo le prime ricostruzioni, l'azione sarebbe stata molto rapida e mirata: a dare l'allarme non sarebbero stati i sistemi di sicurezza del museo, ma due turisti, che hanno notato quanto era accaduto e hanno chiamato la polizia. Le opere, di enorme valore storico e artistico, sono ora ricercate dalle forze dell'ordine. La Procura di Messina indaga e tra le ipotesi c'è anche quella di un furto su commissione, considerata la difficoltà di collocare sul mercato legale opere tanto riconoscibili. Il colpo rappresenta una perdita particolarmente grave per il patrimonio siciliano: il Polittico di San Gregorio era rimasto a Messina dalla sua realizzazione e aveva attraversato anche il terremoto del 1908. Il valore delle opere sottratte è stato stimato in decine di milioni di euro, ma il loro significato storico e culturale è incalcolabile. Il museo è stato chiuso per consentire le indagini, mentre il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso «sconcerto e dispiacere» per il furto. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire le modalità dell'incursione e soprattutto di individuare rapidamente le opere, che potrebbero essere destinate al mercato clandestino internazionale.