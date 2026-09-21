La sconfitta della Cdu del cancelliere Friedrich Merz alle elezioni locali in Germania è conseguenza dell'aggravamento della situazione economica nel Paese, legata al rifiuto da parte dei vertici governativi delle economiche risorse energetiche russe. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Sebbene lo stesso Peskov si sia rifiutato di commentare direttamente la vittoria regionale dell'AfD, ha poi osservato che il Cremlino rileva «un livello di popolarità piuttosto basso per le attuali autorità tedesche. Constatiamo - ha aggiunto Peskov - che, in gran parte, il calo della competitività dell'economia tedesca è dovuto al fatto che la Germania ha smesso di acquistare il gas russo a basso costo e ha iniziato ad acquistare gas molto più costoso, a volte anche diverse volte più caro, sul mercato da altri Paesi, in particolare dagli Usa».

Quanto alle prossime scadenze elettorali, in particolare alle presidenziali previste in Francia nell'aprile 2027, il Cremlino ha voluto specificare che la Russia non rappresenta alcuna minaccia per la Francia o per altri Stati europei. «La Russia non minaccia la Francia né alcuno Stato in Europa. Il presidente Putin lo ha ribadito più volte» ha sottolineato lo stesso Peskov. Il riferimento era alle affermazioni dei leader del partito francese Rassemblement National, Marine Le Pen e Jordan Bardella, che avevano denunciato come Mosca stesse cercando di influenzare la politica francese attraverso minacce. «Respingiamo categoricamente tali affermazioni; non le accettiamo» ha dichiarato Peskov.