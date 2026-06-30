Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo e topi che mordono i bambini

Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo e topi che mordono i bambini

«Gaza è un disastro». Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, dialogando con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, e raccontando della sua visita nella Striscia settimana scorsa.

«Le città - ha detto il patriarca latino di Gerusalemme - sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. Ciò che a me colpisce di più è il fatto di viaggiare su strade fortuite, in mezzo alle tende, alle fognature. Qui vive la gente di Gaza. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono. Mordono soprattutto i bambini e Gaza è piena di bimbi».

Secondo Pizzaballa, «c'è bisogno di empatia con chi non la pensa come noi. Se un po' di cibo a oggi riesce a entrare, tutto il resto è ancora proibito. I prodotti dual use non possono entrare. E con dual use si intendono persino i banchi di scuola, le matite, i quaderni, il vetro con cui si fanno le finestre. Noi vogliamo riaprire le scuole, ma manca quasi tutto. Si cerca di rimediare riciclando pezzi qua e là. Quel che serve subito, mi hanno detto gli operatori sanitari, è il personale preparato a gestire i traumi psicologici dei bambini e delle mamme».