Il capo della Protezione Civile, Ciciliano, a Niscemi: la nuova frattura? Nessun problema di incolumità

A Niscemi c'è preoccupazione per l'apertura, in via Ustica, di una nuova frattura lungo il fronte frana. Si tratta di una frattura lunga una sessantina di metri, all'interno di un'area che ricade già in zona rossa, a meno di 500 metri dal plesso San Giuseppe, nel versante sud est. «Tutto viene costantemente monitorato ma non possiamo negare di essere preoccupati» ha detto il sindaco Massimiliano Conti.

La Protezione Civile, per bocca del suo capo Fabio Ciciliano, oggi presente sul posto, ha sottolineato che «non vi sono problemi di incolumità per la comunità. Insieme al Comune ci stiamo muovendo per mettere delle strutture che cerchino di ridurre questa fessurazione. La migliore cosa che possiamo fare è continuare a monitorare soprattutto dal punto di vista geologico. È assolutamente normale che si verifichino delle fessurazioni, proprio per questo proseguono le attività di monitoraggio» ha aggiunto Ciciliano.