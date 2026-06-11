L'Europa senza figli scelga se essere Neemia o Babele

L’intervento di Leone XIV del 25 maggio scorso all’udienza ai membri dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulla demografia è stato il primo di questo pontefice su questo tema e il primo rivolto a un gruppo di politici dedicato a una questione decisiva per il futuro dell’Europa. Dalle sue parole è parso chiaro come la crisi demografica non sia solo un problema economico o statistico risolvibile mediante politiche migratorie o logiche produttivistiche (come l’aumento dell’età lavorativa o un uso più efficiente della tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale), ma una sfida sul tipo di società che il Continente vuole costruire. Come ha ricordato il Pontefice, i figli sono il futuro; denatalità, solitudine e perdita di solidarietà intergenerazionale rappresentano uno dei principali ostacoli allo sviluppo umano integrale. Per questo il Papa ha richiamato il principio di sussidiarietà e il ruolo attivo di famiglie e comunità. Una tale riflessione trova continuità nell’enciclica Magnifica humanitas (7-10). In essa, si contrappongono due esempi di società. Da una parte Babele: l’unità cercata attraverso uniformità e controllo, dove la comunione è sostituita dall’omologazione; tutti devono parlare, pensare e perseguire gli stessi obiettivi fissati da un centro di potere. Un’unità apparente e fragile, perché nasce dall’imposizione e non dalla libera adesione, confondendo così comunione e conformismo, cooperazione e controllo. Dall’altra parte Neemia, che ricostruisce le mura di Gerusalemme coinvolgendo famiglie e comunità, valorizzandone responsabilità e diversità. Qui l’unità nasce dalla partecipazione, non dall’imposizione. Le istituzioni non si sostituiscono alle persone e alle comunità, ma sostengono il loro contributo al bene comune, creando le condizioni perché ciascuno possa esprimere la propria vocazione. Anche il futuro (non solo demografico) dell’Europa dipende dalla scelta tra questi due esempi di società. Le famiglie non possono essere viste come destinatarie passive di politiche, ma come soggetti protagonisti, capaci di generare relazioni, educazione, solidarietà e speranza. Quando una società perde fiducia nelle famiglie, perde fiducia nel futuro.

Per questo la risposta alla crisi demografica non può limitarsi a misure economiche. Serve altresì una visione culturale e politica che restituisca centralità alla persona, alla maternità, alla paternità, alle reti comunitarie e alla solidarietà intergenerazionale. Le istituzioni, come nell’esperienza di Neemia, devono promuovere queste realtà senza sostituirsi ad esse, né tantomeno ostacolarle. Il principio di sussidiarietà implica una corretta distribuzione di competenze tra Unione europea e Stati membri. Le politiche familiari sono anzitutto responsabilità delle comunità nazionali, che meglio conoscono bisogni, tradizioni e priorità. L’Unione può e deve responsabilizzarle attraverso gli strumenti a sua disposizione – a partire dai fondi per la coesione sociale e territoriale – premiando natalità e stabilità familiare. Non deve invece imporre modelli culturali o antropologici uniformi, cadendo nella tentazione di Babele. In passato, le istituzioni europee hanno troppo spesso dato l’impressione di voler orientare le scelte familiari secondo schemi ideologici predeterminati, allontanandosi dalla sussidiarietà e dal rispetto delle diverse tradizioni. Lo stesso principio deve guidare le scelte economiche e fiscali europee. Le regole di bilancio degli Stati membri non sono neutrali: esprimono una precisa idea di sviluppo. Se la famiglia è il primo soggetto generativo della società, le politiche demografiche non possono essere considerate solo come spesa. Investire sui figli significa investire sul capitale umano, sociale e relazionale da cui dipendono la sostenibilità del welfare, la crescita economica e la tenuta democratica dell’Europa. È paradossale che nel dibattito europeo alcune voci (come il riarmo) siano considerate investimenti strategici, mentre natalità, valorizzazione delle famiglie ed educazione delle nuove generazioni siano contabilizzate prevalentemente come costi. Una società che investe su ciò che difende ma non su ciò che genera il futuro perde il senso delle priorità.

In un tempo di tensioni geopolitiche, crisi economiche e trasformazioni culturali, la tentazione di soluzioni uniformi è forte. Tuttavia, come ricorda Papa Leone XIV, l’unità autentica non nasce dall’omologazione. Un’Europa che pretende di uniformare rischia di indebolire proprio quella ricchezza di tradizioni, culture, corpi intermedi e comunità che ne costituisce la vera forza. L’alternativa è un’Europa della comunione, così come voluta da De Gasperi, Schuman e Adenauer, ricordati dal Santo Padre il 25 maggio scorso, per i quali la diversità era una risorsa e non una minaccia; in quest’Europa, le famiglie sono protagoniste e non semplici aggregati d’individui da assistere; dove le comunità locali sono valorizzate; dove la politica accompagna e sostiene invece di dirigere e uniformare. Senza comunione si perde l’unità. E quando l’unità si dissolve, avanzano dispersione, conflitto e nazionalismi. La sfida demografica ci ricorda che il futuro dell’Europa non si costruisce solo nei palazzi istituzionali, ma soprattutto nelle famiglie e nelle comunità vive che ogni giorno generano relazioni, educazione, solidarietà e speranza.

Presidente delle Associazioni familiari cattoliche in Europa